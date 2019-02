Domenica 20 gennaio gli atleti dell’ALTO LAZIO asd hanno preso parte alla 20^ edizione della Corsa di Miguel, manifestazione che si corre a Roma in onore del poeta-podista argentino Miguel Sanchez. Quest’anno la gara ha ottenuto circa 10.000 partecipanti, di cui circa 6.000 per la gara competitiva di 10 Km, altri 2000 per la gara non competitiva sempre di 10 Km e altri circa 2000 per la stracittadina Strantirazzismo non competitiva di 3 Km. La gara maschile è stata vinta da El Otmani Said SM del C.S. Esercito con il tempo di 30’11”, mentre quella femminile da Soufyane Laila SF35 del C.S. Esercito con il tempo di 33’44”, in una bellissima giornata di sport , dove i seguenti 24 atleti dell’Alto Lazio asd settore Master si sono così classificati: 74° Martelletti Stefano SM con 35’19”; 210° Ottavianelli Oddo SM40 in 37’44”; 304° Giovannini Daniele SM40 in 38’31”; 365° Troncarelli Fabio SM40 in 39’10”; 601° Patrizi Angelo SM50 in 40’53”; 827° Gelanga Stefano SM45 in 42’15”; 838° Olivieri Alessio SM40 in 42’18”; 951° Becchelli Daniele SM in 42’47”; 1242° Tombolini Maurizio SM55 in 44’02”; 1253° Spreca Marcello SM45 in 44’05”; 1393 Emili Luca SM40 in 44’45”; 1563° Ortenzi Maurizio SM 50 in 45’25”, 1624° Vettori Marco SM55 in 45’39”; 1853° Sangiorgi Eugenio SM45 in 46’36”; 1960^ Santini Monica SF45 in 46’59”; 2032° Malatesta Umberto SM65 in 47’17”; 2200^ Macchioni Emanuela SF40 in 47’51”; 2515° Bellini Pietro SM60 in 49’03”; 3056° Tosti Eugenio SM in 51’04”; 3063^ Anetrini Alessandra SF35 in 51’06”; 3364° Mozzicarelli Adriano SM50 in 52’22”; 3760° Percossi Roberto SM55 in 54’00”; 3763” Toli Mauro SM55 in 54’01”; 4978^ Molinari Laura SF40 in 1.03’07”. (F.M.) tutte le notizie su www.fidalviterbo.com