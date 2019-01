Viterbo: Stage di pattinaggio artistico Guarda tutti gli articoli di SPORT 21-01-2019 12:01 Sabato 19 e domenica 20 u.s. si è svolto presso il centro sportivo Sacro Cuore uno stage di singolo di pattinaggio artistico a cui hanno partecipato atleti provenienti dalla Puglia, Campania, Toscana, Umbria e naturalmente Lazio e dalle portacolori della Libertas Pilastro Ilaria Savelli e Ludovica Esposito, con la supervisione dei pluri campioni del monto Luca D’Alisera e Luca Lucaroni, di Neomi Da Mario e altri allenatori. Agli atleti oltre al pattinaggio sono state impartite lezioni di ballo con preparazione atletica, la didattica con la visione di filmati predispostiti allo scopo, per i ragazzi è stata sicuramente una esperienza proficua con i consigli dei due campioni che hanno animato la manifestazione. Per le due atlete biancorosse Ilaria e Ludovica e gli allenatori della Libertas Pilastro che hanno assistito alle lezioni, una preziosa conoscenza che servirà per il proseguo dell’attività della prossima stagione agonistica. Le famiglie che hanno accompagnato gli atleti hanno avuto l’opportunità di soggiornare e di visitare la nostra città. Clicca per Condividere questo articolo