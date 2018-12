Ants in campo per la semifinale di Coppa Lazio

Lunga trasferta in questo venerdì 28 dicembre per il Tuscia Basket Ants che, nonostante lo stop del campionato di serie B femminile di basket, sarà ugualmente chiamato a scendere in campo ad Aprilia per un match ufficiale contro il San Raffaele Basket, attualmente in vetta alla classifica della serie B con un ruolino di marcia fatto di sole vittorie. Le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia saranno infatti impegnate nella prima semifinale della Coppa Lazio, manifestazione che manda in scena proprio in questi giorni i match decisivi per l’assegnazione del trofeo; sono rimaste in lizza le quattro formazioni vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazione, disputati prima dell’inizio del campionato. Le Ants sono arrivate a questo appuntamento grazie al primo posto nel raggruppamento che comprendeva anche Santa Marinella e Stella Azzurra Roma Nord mentre il San Raffaele ha chiuso al primo posto il girone con MSC Basketball Academy e Frascati. Una contro l’altra ci saranno quindi due formazioni che, da quando è iniziata la stagione ufficiale, hanno collezionato in coppia 22 vittorie e 1 sola sconfitta e sono le principali pretendenti al primo posto nel girone. “Sarà una bella sfida – commenta coach Scaramuccia – anche se noi abbiamo qualche assenza a causa del periodo un po’ particolare dell’anno. Sappiamo di affrontare un’avversaria molto forte, l’unica che ci ha battuto quest’anno, e vogliamo disputare una bella gara, dimostrando di poter competere con loro fino alla fine per il primo posto in campionato. Hanno un organico profondo e di qualità in tutti i ruoli, credo che la differenza potrà farla l’intensità e la determinazione che verrà messa sul parquet, chi ne avrà di più potrà spuntarla”. Nelle fila viterbesi le assenze annunciate sono quelle di Martin, Bevolo e Raiola, mentre il resto dell’organico dovrebbe essere regolarmente a disposizione per questa gara. Palla a due alle ore 17 ad Aprilia e direzione di gara affidata a Roberto Rizzuto di Latina e Dumitru Cosmin Prundaru di Roma. A seguire si svolgerà la seconda semifinale tra le padrone di casa della Virtus Aprilia e le Stelle Marine. Le due formazioni vittoriose si ritroveranno sabato per la finalissima che vale il successo nella Coppa Lazio.