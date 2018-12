All’IIS “Cardarelli” di Tuscania (femminile) e all’IIS “Midossi” di Civita Castellana (maschile) il primo Torneo Volley Scuola per le Superiori

Si sono svolte giovedì 20 dicembre al PalaMalè di Viterbo le finali maschili e femminili del 1° Torneo Volley Scuola, organizzato dalla Rete delle Scuole in collaborazione con la Consulta Studentesca Provinciale. Il Torneo rientra nella programmazione del Progetto “Scuola – Movimento – Sport – Salute”. Il Progetto è triennale, è nato nel 2014 (siamo al primo anno del secondo triennio) per dare continuità all’attività sportiva scolastica, aumentare la possibilità per le Scuole di partecipare ad eventi sportivi promozionali, diffondere tra gli studenti i valori dello sport come sano stile di vita, con particolare attenzione a tutti gli aspetti riguardanti la prevenzione e l’educazione alla salute. Particolare attenzione viene posta nell’organizzazione degli eventi al fair play e alla partecipazione integrata degli studenti con disabilità. Per la realizzazione del Progetto le Scuole si sono unite in un accordo di rete di cui sono “capofila” rispettivamente l’IC “L. Fantappiè” per le Scuole Medie e l’ITE “P. Savi” per le Scuole Superiori. Hanno concesso il patrocinio al Progetto: Amm.ne Provinciale di Viterbo, Comune di Viterbo, CONI Lazio, CIP Lazio, ASL di Viterbo, Ordine dei Medici di Viterbo, Panathlon Club di Viterbo. La UIL Scuola di Viterbo è il principale sponsor degli eventi che sono realizzati con il supporto e la consulenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Le due finali del Torneo sono state molto avvincenti e combattute. Nella femminile la formazione del IIS Cardarelli di Tuscania allenata dalla Prof.ssa Maria Rita Gasperini, ha prevalso sulla squadra dell’ITE P. Savi di Viterbo guidata dalle Proff. Anna Topi e Emanuela Alcini con il punteggio di 25-19; 21-25; 15-11. La finale maschile è stata disputata tra la rappresentativa dell’IIS U. Midossi di Civita Castellana guidata dai Proff. Barbara Ruggeri, Antonella Calcinari e Alessandro Carlini che ha prevalso sulla formazione del IIS Cardarelli di Tuscania allenata dalla Prof.ssa Maria Rita Gasperini. L’evento ha visto le scuole protagoniste con le esibizioni musicali degli studenti del Liceo Santa Rosa coordinati dalle Proff. Giorgia Giorgini e Simonetta Bernardo e di acrobatica e parkour eseguite da un gruppo di studenti di diverse Scuole che si allenano presso il centro sportivo comunale di Ronciglione sotto la guida della Prof.ssa Rosanna Ripamonti, direttore tecnico del centro e consigliere FGI . Nel corso dell’evento c’è stato un importante momento di solidarietà con la donazione consegnata dalle Scuole alla Presidente dell’AIL di Viterbo, Patrizia Badini. Per l’Ufficio Scolastico la Prof.ssa Letizia Falcioni ha espresso soddisfazione per la proficua collaborazione con la Consulta studentesca Provinciale e per la piena riuscita del Torneo: ben 51 le squadre iscritte dalle Scuole di I e II grado per un totale di 25 giornate di gara. “Fondamentale – ha detto la Falcioni – è stata la collaborazione della FIPAV, dell’ASD Volley Life e della VBC, ma soprattutto degli arbitri scolastici che hanno consentito l’ordinato svolgimento di tante partite”. In rappresentanza della Consulta, Maria Sofia Alessi ha sottolineato come spesso lo sport a scuola consenta ai ragazzi di esprimersi meglio che nel contesto delle altre discipline. Al momento delle premiazioni, tutte le autorità presenti si sono complimentate con i bravissimi atleti: il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena accompagnato dal neo assessore allo Sport Marco De Carolis; Antonio Luisi in rappresentanza del CONI Lazio; Roberto Centini Presidente del Comitato Provinciale FIPAV; Matteo Antonucci per l’ASD Volley Life; Giancarlo Bandini Segretario del Panathlon di Viterbo. Conduttore dell’evento, brillante come sempre, Nuccio Chiossi che ha coinvolto il folto pubblico presente sugli spalti. L’assistenza medico-sanitaria è stata assicurata dal Dott. Giuseppe Bagnato e dall’Associazione Misericordia.