Trofeo di selezione regionale al "Biliardo Club di Viterbo"

Si è svolto in settimana, presso l'A.S.D. Biliardo Club Viterbo di Dario Pasquini un importante Torneo Regionale di Biliardo specialità "Goriziana" che ha visto opposti i migliori giocatori del Lazio alla ricerca di punteggi utili per migliorare la loro posizione di classifica in ambito regionale. Il Torneo, che faceva parte del circuito di selezione regionale della FIBIS (Federazione Italiana di Biliardo Sportivo) per le categorie 1^,2^ e 3^ 2018-2019, ha avuto inizio nella sala di via Monte Nevoso martedì 4 dicembre ed ha avuto termine domenica 9 dicembre con una straordinaria presenza di pubblico e di appassionati della specialità di biliardo a 9 birilli. Alla lunga kermesse sportiva hanno partecipato numerosi giocatori della nostra provincia tra i quali si sono distinti per i risultati conseguiti, tra la 1^ categoria Simone Mencarelli e Fabio Brizi, della 2^ categoria Andrea Lopetuso e Mario Pessina e della 3^ categoria Marcello Formicoli e Davide Montalto, tutti rappresentanti del Biliardo Club di Viterbo. Buona la prova del giovanissimo Andrea Clarioni di Gallese che approda al secondo turno del torneo, evidenziando ampi margini di miglioramento. (G.M.)