11^ edizione del Trofeo dei Falisci cittÃ  di Civita Castellana 2018

Civita Castellana: 11^ edizione del Trofeo dei Falisci città di Civita Castellana 2018 Guarda tutti gli articoli di SPORT 10-09-2018 08:09 Ottima sotto tutti i punti di vista questa 11^ edizione del Trofeo dei Falisci, organizzato dalla Alto Lazio asd Atletica leggera di Civita Castellana, ad iniziare dalle splendide condizioni atmosferiche, dal numero degli atleti partecipanti, circa 270 e dal loro buon livello, dallo speaker, dal gruppo UISP che ha gestito iscrizioni e arrivi, i relativi ristori di metà e fine percorso, ricchissimo, il pacco gara e i premi di due aziende locali, alla C.R.I. sez. di Civita Castellana, Carabinieri e la Polizia Municipale. Questi primi cinque classificati uomini e donne : 1° De Dominicis Luca atl. Di Marco Sport con 35’04”; 2° Boudouma Yahya Sabina Marathon con 35’12”; 3° BiagioniAlessio asd Piano ma Arriviamo con 35’22”; 4° Borneti Marco Anguillara Sabazia Runn. Con 35’39”; 5° Martelletti Stefano Alto Lazio ASD con 35’40”; seguono le donne 1^ Boggiatto Roberta G.S. Bancari Romani 40’28”; 2^ Sofia Federica atl. Di Marco sport con 40’38”; 3^ Munnicchi Marcella Atletica 2005 con 40’49”; 4^ Vincenti Claudia A.T.Running con 41’32”; 5^ Bellitto Antonella Bolsena Forum Sport con 42’01”. La manifestazione prevedeva anche il baby Corrintuscia, il primo e la prima civitonica, il primo e la prima AVIS donatori di sangue, le prime società classificate per numero di partecipanti arrivati, che saranno nel prossimo e dettagliato articolo, partenza della gara alle 10:00 precise con il Sindaco di Civita dott. Avv. Gianluca Angelelli che ha dato il via alla gara e che poi insieme all’Assessore allo Sport dott. Antonio Remo Zezza hanno svolte le previste premiazioni finali. Grazie a tutti. Clicca per Condividere questo articolo