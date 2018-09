Il Coni Lazio sostiene Sport in Piazza. Dopo quello ottenuto nella prima edizione, è arrivato anche quello relativo alla seconda giornata sportiva bassanese, lo ricordiamo, in programma il 14 settembre al parco pubblico cittadino. Soddisfazione è stata espressa dal comitato organizzatore. “A nome del comitato organizzatore – sostiene il consigliere comunale Alfredo Boldorini, che insieme al collega Eros Marchetti compone il gruppo di lavoro consiliare – esprimo vivo compiacimento per questa bella notizia che conferisce prestigio e lustro alla manifestazione. Il patrocinio del Coni Lazio, massima autorità sportiva regionale, da un lato impreziosisce la qualità del nostro programma certificando in qualche modo la bontà del lavoro svolto, mentre dall’altro ci spinge ad impegnarci ancora di più per la buona riuscita della manifestazione, rivolta a tutte le fasce d’età, in una giornata inclusiva all’insegna del divertimento e dello sport all’aperto. Mi piace condividere questa notizia anche tutti i responsabili delle varie discipline che compongono il gruppo allargato di Sport in Piazza, per il lavoro preparatorio che – ognuno per proprio conto – seriamente, ed in silenzio, stanno portando avanti. Un sincero ringraziamento, infine, al presidente Riccardo Viola da sempre vicino al nostro territorio e alle nostre esigenze”. (Sport in Piazza)