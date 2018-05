Montefiascone: Wiplanet Montefiascone: giovani in evidenza Guarda tutti gli articoli di SPORT 10-05-2018 08:05 Grande soddisfazione per il WiPlanet Montefiascone per la convocazione di Michele CARLETTI e Riccardo SENZAQUATTRINI nella rosa allargata a 23 elementi della rappresentativa regionale Senior League che parteciperà al torneo delle regioni di fine giugno in Friuli. In verità risulta fra i convocati anche Alessio BALDAZZI, proveniente dal vivaio dell’Academy Nettuno ma atleta quest’anno con il WiPlanet Montefiascone in serie B. Considerato che tra i 23 ci sono i tre atleti di Montefiascone, 2 dei Lupi Roma e ben 18 provenienti dalle diverse squadre di Nettuno, possiamo fare i complimenti alla società falisca, a conferma di una storica bontà del vivaio, anche se quest’anno è stato completamente rinnovato. L’ultima selezione, per arrivare ai 18 finali, si svolgerà lunedì 14 a Nettuno sul campo di S. Barbara, sotto gli occhi dei selezionatori Luigi FACCENDINI e Alessandro GUERRA. Buone sono le possibilità dei falisci, visto soprattutto il loro ruolo di lanciatore e ricevitore, molto richiesti nelle rappresentative regionali, e la militanza in un campionato impegnativo come la serie B. Riportiamo l’elenco completo dei convocati: ACADEMY NETTUNO WIPLANET MONTEFIASCONE APREA Lorenzo BALDAZZI Alessio CIARAMELLA Valerio CARLETTI Michele DE ANGELIS Leonardo SENZAQUATTRINI Riccardo FAGNANI Luigi NETTUNO 2 LUDOVISI Fabio D’AURIA Lorenzo MARIOLA Matteo MARRAS Gabriele MATTEO Federico DELLA MILLIA Francesco MAZZANTI Valerio LUPI ROMA RANUCCI Alessandro LUZI Federico RICCI Federico MOTTI Ludovico SPERA Gabriele SPORTING S. GIACOMO LIONS NETTUNO BRUNO Samuele LORILLO Francesco PROIETTO Federico Clicca per Condividere questo articolo