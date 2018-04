WIPLANET MONTEFIASCONE: sconfitto da Fiorentina e sfortuna

Una domenica di grande emozioni sul campo Porroni: due partite lunghissime (oltre 4 ore ciascuna), ma piene di vivacità e con una netta prevalenza degli attacchi. 34 battute valide nella giornata per la Fiorentina e 31 per il WiPlanet Montefiascone, con la difesa toscana più fallosa (6 errori) contro i tre dei falisci. A decidere le partite sono stati quindi gli episodi, che la fortuna e qualche decisione arbitrale dubbia hanno indirizzato verso la Fiorentina. Intendiamoci, la squadra ospite non ha rubato niente, e si è vista la provenienza dei giocatori dalla serie A2, ma la doppia sconfitta non riconosce i meriti dei giallo-verdi, che non si sono mai arresi. Alcune battute dure finite nei guanti degli avversari e qualche eliminato di troppo nella corsa sulle basi (due in terza sono stati molto contestati) hanno in pratica deciso il risultato .Fra le ottime prestazioni dei battitori, sottolineiamo fra i Fiorentini Rassizad (5 valide su 8) e Varrà (7 su 9), mentre tra i falisci, oltre alla prima valida in serie B del giovane Lombardi, svetta il sempre grande ricevitore Carlo Capezzali, con un ottimo 6 su 7 con un fuoricampo ed un doppio. Da sottolineare che Cappannella è stato colpito duro da una battuta sul monte, ma ha stretto i denti ed ha continuato, seppur in cattive condizioni, mentre il prima base Testa ha subito un infortunio muscolare, del quale è da valutare la serietà. Certamente una domenica positiva, nei confronti del gioco della prima settimana, con l’auspicio che dalla prossima la fortuna possa girare a favore della squadra falisca, che si merita una classifica migliore. 1° partita: FIORENTINA: 1 0 1 0 2 3 0 3 1 = TOT 11 BV 12 E 1 WIPLANET MONTEFIASCONE: 0 0 1 3 0 2 0 1 1 = TOT 8 BV 13 E 0 FIORENTINA: Es-Soufi, (DH) (Buonamico), Rassisad (7), Varrà (8), Biffoli (5), Andreini (9), Martin (6), Krasniqi (2), Savorelli (4), Anichini (3), (Gentilini) Lanciatori Fiorentina Martinez Euridis RL 4 BV 7 K 4 BB 5 Buonamici Lapo RL 3,1 BV 4 K 1 BB 3, HP 2 Biffoli Andrea RL 1,2 BV 1 K 1 BB 1, HP 2 WIPLANET MONTEFIASCONE: Baldazzi (8), Pivirotto A. (6), Capezzali (2), Gianni (7), Carrasco Gomez (5), Testa (3), (Pivirotto Lorenzo, Rastrello), Cappannella (DH), Gianni (3), Favilla (4), Senzaquattrini (9) Lanciatori Wi Planet Piccini Filippo RL 4,1 BV 3 K 3 BB 5 Pivirotto Lorenzo RL 5 BV 8 K 5 BB 6 Favilla Francesco RL 1,2 BV 2 K 0 BB 2 2° partita: FIORENTINA: 3…1…2…1 0 1 2 0 2= TOT 12 BV 22 E 6 WIPLANET MONTEFIASCONE: 0 0 3 0 1 3 1 1 2= TOT 11 BV 18 E 3 FIORENTINA: Es-Soufi, (7) (Buonamico), Rassisad (3), Varrà (8), Biffoli (5), Martin (6), Savorelli (4), Buonamici (DH), (Martinez), Gentilini (2) (Anichini ) Lanciatori Fiorentina Tagliaferri Gabriele RL 4 BV 4 K 3 BB 1 Krasniqi Endrit RL 1 BV 4 K 1 BB 1, Krasniqi Albrim RL 2,2 BV 6 K 2 BB 2 Biffoli Andrea RL 1,1 BV 2 K 0 BB 1 WIPLANET MONTEFIASCONE: Pivirotto A.(6), Rastrello (4)Capezzali (2) (Milli), Gianni (3), Cappannella (1), Carrasco Gomez (7), Baldazzi (8), Favilla (5), Senzaquattrini (9), (Passarelli, Lombardi, Piccini) Lanciatori Wi Planet Cappannella Daniele RL 5 BV 13 K 1 BB 2 Carletti Michele RL 4 BV 9 K 2 BB 0