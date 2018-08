Vittorio Sgarbi: fine della polemica con Viviana Beccalossi

Si è smorzata in fretta l’ondata di polemiche, per lasciare spazio a nuovi traguardi raggiunti per Vittorio Sgarbi. Si rafforza l’intesa tra le città di Urbino, in cui il critico d’arte è assessore alla Rivoluzione, Pesaro e Fano, tramite l'accordo per il biglietto unico per le mostre che interessano le tre città delle Marche. Una garanzia di qualità per i visitatori e i cittadini. Proprio a Pesaro, città natale di Gioacchino Rossini, la caparbietà di Vittorio Sgarbi ha fatto sì che il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ha incontrato nei giorni scorsi, avviasse una serie di importanti finanziamenti per la manutenzione del conservatorio cittadino, sede della Fondazione Rossini. Mentre nelle Marche l’operato di Sgarbi risulta essenziale, rientra la polemica con il consigliere regionale della Lombardia, Viviana Beccalossi, protagonista di un’infuriata tenzone con il sindaco di Sutri, in merito alla sua annunciata candidatura a primo cittadino di Sirmione. In una lettera inviata al quotidiano Il Giornale, c’è il cedimento del nemico. La Beccalossi inverte la rotta e si scusa con il critico d’arte dichiarando: «Caro prof. Sgarbi, visto che l’ho fatta arrabbiare e non poco, mi piacerebbe chiudere la nostra polemica estiva sulla sua candidatura a sindaco di Sirmione […] La seguo fin da quando, da liceale, guardavo i suoi interventi al Costanzo Show, sono sicura che nessuno come lei saprebbe valorizzare storia, cultura e bellezza di questa perla italiana tanto amata da Goethe, Ezra Pound e D’Annunzio». La Beccalossi, appresa la notizia dell’annuncio della candidatura di Vittorio Sgarbi nella città gardesana, si era subito resa protagonista di una reazione stizzita in cui affermava che «are il sindaco in un importante paese turistico gardesano come Sirmione necessita di impegno e dedizione continui: non è un hobby».