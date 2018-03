Elezioni: M5S e Lega in testa. Crollo del PD

Si sta completando lo spoglio elettorale in tutta Italia. In attesa dei dati finali dal Ministero dell'Interno, la situazione delineata dai risultati fin qui ottenuti vede l'ottimo risultato del M5S che si conferma primo partito italiano con oltre il 32% dei voti, concentrati principalmente tra centro e sud Italia. La coalizione di Centro Destra, con la Lega di Salvini in testa, raggiunge il 37% delle preferenze. La coalizione di Centro Sinistra supera di poco il 23%, con il PD sotto il 19%.

Liberi e Uguali ottiene poco più del 3%; Potere al Popolo supera l'1%; Casapound non raggiunge l'1%. Anche nella Tuscia il M5S si attesta come primo partito. Tra i candidati viterbesi Mauro Rotelli (FdI) passa alla Camera e Francesco Battistoni (FI) al Senato.



In giornata i risultati delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia.

STT