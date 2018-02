Piersanti, da sindaco di Gallese a candidato al Consiglio per una Regione più vicina ai cittadini

Danilo Piersanti, sindaco di Gallese al secondo mandato consecutivo, è candidato nella Lista Insieme a sostegno di Zingaretti per il Consiglio regionale del Lazio. Giovane, dottore commercialista, revisore dei conti e consulente per il Tribunale di Viterbo, la Consob e diversi altri enti istituzionali, Piersanti all’ultima tornata elettorale è stato il sindaco più votato e ha prestato il suo nome alla politica perché fermamente convinto della necessità di governare seguendo alcuni principi cardini che caratterizzano totalmente il suo impegno amministrativo, in primis, l’attenzione per l’ambiente, il risparmio energetico, lo sviluppo turistico del territorio e delle attivita’ produttive. Perché tra tanti candidati gli elettori dovrebbero scegliere Danilo Piersanti? Innanzitutto per l’esperienza politica ed amministrativa maturata in questi sette anni da sindaco, alle prese con la gestione quotidiana di un comune piccolo nel quale, un bilancio in perenne squilibrio, è stato portato in pareggio senza alcun gettito extra come, ad esempio, i proventi delle multe degli autovelox. Essere eletto in Consiglio Regionale rappresenterebbe un importante trampolino di lancio che consentirebbe di dare continuità all’azione di governo e mi permetterebbe di completare quel ciclo iniziato ormai nel lontano 2011. Quali sono secondo Lei le possibili soluzioni al problema dell'astensionismo?

I dati parlano di circa il 30% di elettori che non vogliono andare a votare. Spesso la politica non ha saputo rispondere alle esigenze di mutamento del contesto sociale italiano, proponendo dei modelli non ancora al passo con i tempi. Si avverte un’estrema necessità di persone che sappiano reinterpretare le esigenze dei cittadini in un mondo che cambia velocemente. Bisogna essere al loro fianco, saper dialogare con tutti, essendo consapevoli che non abbiamo la bacchetta magica, ma che non ci manca quell’operativita' che permette di risolvere numerosi problemi. Quali sono le azioni più urgenti che intraprenderebbe in caso di vittoria

In caso di vittoria le priorità da affrontare sono: la sanita', tema sempre cruciale in una nazione con un indice di vecchiaia tra i più alti del mondo; lo sviluppo economico attraverso l'incentivazione all'apertura di attività da parte dei giovani con finanziamenti tipo il microcredito e gli incentivi sugli investimenti tecnologici, il recupero delle numerose aree industriali dismesse, gli investimenti sulla viabilità e sui trasporti, privilegiando il settore ferroviario, gli investimenti sull'ambiente e sulla qualitàdella vita. Quali sono le competenze che metterebbe al servizio del cittadino Senza dubbio quelle maturate in questi sette anni di percorso amministrativo e l'esperienza lavorativa di dottore commercialista. Un Suo slogan elettorale Il mio impegno per una Regione più' vicina ai cittadini, con una particolare attenzione per le zone periferiche, con l’obiettivo di uno sviluppo territoriale omogeneo e non a macchia di leopardo.