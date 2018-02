Viterbo: Luisa Ciambella su area ex Deposito della ferrovia Roma Nord Guarda tutti gli articoli di POLITICA 25-02-2018 05:02 “Sussistono tutte le condizioni per trasformare l’area dell’ex Deposito della ferrovia Roma Nord in un parcheggio. Con molta probabilità la vicenda potrà sbloccarsi a breve”. Luisa Ciambella, Vice Sindaco del Comune di Viterbo, interviene sulla possibilità di trasformare l’area dell’ex Deposito della ferrovia Roma Nord in un parcheggio funzionale alle esigenze dei pendolari e dei residenti. “Sull’area dell’ex Deposito della ferrovia Roma Nord l’amministrazione comunale non è stata assolutamente con le mani in mano chiarisce il Vice Sindaco, Luisa Ciambella - Abbiamo attivato tutti i contatti necessari per ragionare sulla possibilità di destinare parte della zona in un parcheggio funzionale alle esigenze dei pendolari e dei residenti. L’intenzione è quella di prendere in carico l’area, metterla in sicurezza e poi renderla disponibile per un quartiere già gravato dal traffico e dall’affluenza presso i centri di cura della zona. Quello che manca è una risposta da parte della Regione Lazio, ma mi sento di tranquillizzare i cittadini che dal prossimo mese, dopo l’insediamento della nuova amministrazione regionale, avremo la possibilità di farci ascoltare come meritiamo e di trovare una soluzione a un problema di tanti viterbesi”. Clicca per Condividere questo articolo