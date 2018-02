Una sfida per il cambiamento dall’assemblea regionale al Parlamento. Nella serata del 23 febbraio i candidati regionali e nazionali di Noi con l’Italia-Udc si sono riuniti a Sutri per un incontro con i cittadini nato su iniziativa di Vincenzo Petroni, candidato a consigliere regionale. Sul palco anche la candidata capolista alla Camera per il collegio proporzionale del Lazio 2-01, Simonetta Badini, insieme alle candidate alle regionali Corinna Marzi e Maria Teresa Raguso. Un incontro partecipato e ricco di spunti, moderato da Felice Casini che ha ricordato l’importanza

per Noi con L’Italia di raggiungere il tre per cento a livello nazionale al fine di far scattare il seggio

della camera per la Badini e di far eleggere Vincenzo Petroni quale primo consigliere della bassa

Tuscia nel parlamentino regionale dagli anni settanta. "Saprò essere un riferimento per tutti i sindaci del mio territorio" ha promesso Petroni, ribadendo la

sua volontà di impegnarsi nella battaglia per lo sviluppo locale. Un impegno ripreso anche da Simonetta Badini. "Dalla provincia di Viterbo, fino a Rieti, Roma e

Civitavecchia – ha dichiarato la capolista alla Camera – tra la gente sentiamo levarsi un grido

allarmato ed allarmante di non abbandonarli. I cittadini vogliono che la politica si ricordi di loro.

E noi vogliamo ripartire dai territori, soprattutto da quelli che oggi sono emarginati". Noi con L'Italia-Udc Viterbo