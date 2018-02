Incontro tra il candidato Sabatini ed il Sindacato Un.i.co. dei Dottori Commercialisti

Oggi 19 febbraio 2018 presso la sede nazionale del sindacato dottori commercialisti U.N.I.CO, in Roma, si è svolto un incontro con il candidato alle elezioni regionali per il Lazio, per il collegio di Viterbo e Provincia, Daniele Sabatini. L’incontro ha toccato diverse tematiche legate soprattutto ai problemi che la categoria dei Dottori Commercialisti incontra nello svolgimento del proprio operato professionale, in special modo nei rapporti con la macchina burocratica degli Uffici Regionali. In rappresentanza del Sindacato, il Dott. De Razza Gianluca, anche a nome dei presenti, ha illustrato le criticità che si trovano nel reperire le varie iniziative Regionali rivolte al mondo del lavoro autonomo e delle imprese e, sopratutto nella farraginosità delle pratiche burocratiche che, spesso, mettono a dura prova la professionalità dei Dottori Commercialisti che cercano di aiutare i propri clienti ne rapporti con gli uffici regionali. Il cons. Sabatini, raccogliendo le istanze presentategli, ha illustrato quali siano stati già i suoi sforzi nella scorsa legislatura per metter a conoscenza quanto più possibile il mondo imprenditoriale delle iniziative regionali, attraverso incontri e invio di materiale tramite delle newsletter. Ovviamente nella ipotesi di rielezione e concomitante vittoria del candidato Presidente Parisi, sarà suo primario intendimento e sforzo la creazione di uno sportello dedicato a coloro che operano nel campo della consulenza aziendale e, prioritariamente, i Dottori Commercialisti, per fare in modo che la tanto declamata trasparenza diventi effettivamente realtà. Al termine dell’incontro i rappresentati del Sindacato Commercialisti U.N.I.CO, ringraziando il cons. Sabatini per la propria sensibilità e disponibilità, gli consegnano un documento riassuntivo contenente non solo le istante dibattute ma anche alcune idee che la categorie si sente di condividere con la popolazione, tese ad un migliore funzionamento della macchina Regionale. La segreteria Nazionale del sindacato Unione Nazionale Commercialisti Italiani.