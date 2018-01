Tuscania: Incontro tra i portatori d'interesse di Tuscania e la candidata alla regione Lazio Lombardi Guarda tutti gli articoli di POLITICA 25-01-2018 10:01 Proficuo e costruttivo l’incontro organizzato dal M5S Tuscania tra i portatori d’interesse della cittadina etrusca e la candidata Presidente della regione Lazio Roberta Lombardi che si è tenuto nella mattinata di sabato 20 gennaio presso il Teatro Pocci. "L'incontro che abbiamo voluto organizzare con i portatori d'interesse di Tuscania – fanno sapere dal gruppo locale - ha permesso alla parte civile del nostro territorio di trovare un canale di comunicazione con la prima forza politica d'italia che si candida ad amministrare anche la regione Lazio. Sono stati molti gli argomenti trattati e diversi i contributi dei partecipanti che si sono soffermati in particolare sulle varie criticità economiche e ambientali di Tuscania. Un focus importante è stato richiesto alla candidata Presidente Lombardi sulla questione sanità e i molteplici disagi dell'intera provincia. Altri argomenti trattati sono stati la Riserva naturale, l'emergenza arsenico, l'edilizia residenziale pubblica e la depurazione delle nostre acque. Tutti temi che verranno portati avanti con decisione dal Movimento 5 Stelle qualora i cittadini ci daranno la loro fiducia". A margine dell'incontro è stato ufficializzato anche Il fondo M5S Lazio per il microcredito e la microfinanza che è finalmente attivo e parte con 750mila euro. E’ questa la cifra iniziale che i sette consiglieri regionali del M5S Lazio hanno già stanziato e messo a disposizione con la restituzione dei propri stipendi e delle proprie diarie accantonate dall’insediamento nel Consiglio Regionale del Lazio. Due gli assi su cui si svilupperà il fondo regionale rotativo: uno a sostegno delle microimprese o ditte individuali, l’altro a favore delle famiglie che devono sostenere i costi relativi alle cure mediche di figli affetti da gravi patologie. Gli attivisti 5 stelle si dichiarano disponibili per dare ulteriori informazioni e supportare per richiedere i fondi. Clicca per Condividere questo articolo