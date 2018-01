Inaugurazione della nuova sede del Partito democratico a Orte

“Ringrazio il segretario Angelo Zeppa, il direttivo, gli iscritti e quanti hanno materialmente lavorato in questi mesi per ristrutturare i locali del circolo Pd, rendendolo più accogliente e moderno. Questo sforzo è ancora più importante considerate le difficoltà in cui spesso si svolge la vita nei circoli, soprattutto dopo l’eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti che ha lasciato i territori in assenza di un sostegno all’attività”. Con queste parole Alessandro Mazzoli, deputato del Partito democratico, commenta l’inaugurazione dei locali ristrutturati del circolo Pd di Orte, avvenuta ieri pomeriggio.

“Questa inaugurazione conferma – dichiara Mazzoli – come Orte continui a rappresentare una delle realtà più attive del partito provinciale e a essere un punto di riferimento importante, di partecipazione, di scambio di idee per rendere vivo il Pd. Essere tutti qui significa riconoscere l’importanza di ciò che avete fatto in questi anni ed è l’occasione per rivolgervi i migliori auguri di buon lavoro per gli anni a venire. L’inaugurazione dei nuovi locali è anche un bel segnale in vista della fase decisiva della campagna elettorale per le regionali e le politiche. Per noi il partito conta, conta questa comunità, contano i nostri luoghi che sono luoghi di servizio. E di questo siamo orgogliosi”.

“Lo stesso segretario nazionale Renzi – conclude il parlamentare dem – in questi giorni ha detto che la differenza nella campagna elettorale la faremo noi con le persone. Con questo non intendeva che al centro ci saranno solo i candidati bensì tutte le donne e gli uomini del Pd che si mettono in gioco insieme a loro”.