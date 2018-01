La Regione Lazio ha pubblicato un bando di 3,5 milioni di euro, provenienti da fondi europei, per il “Programma di sviluppo rurale”. Il fine è quello del miglioramento energetico-ambientale degli edifici pubblici (fotovoltaico, efficientamento termico dell’immobile), in ottemperanza a quanto disposto dalle strategie comunitarie e nazionali in materia di fonti rinnovabili e il risparmio energetico.

Gli investimenti, che coprirebbero il 100% della spesa, sono finalizzati alla realizzazione negli edifici esistenti, come ad esempio scuole, asili o palestre, di interventi a piccola scala di incremento dell’efficienza energetica, e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili, al fine di stimolare lo sviluppo della bio-economia locale.

Abbiamo inviato la segnalazione di tale bando agli uffici comunali sperando che il nostro Comune, a differenza di quanto avvenuto con i finanziamenti per la sicurezza stradale, possa questa volta partecipare. Tali finanziamenti potrebbero essere utili, ad esempio, per valorizzare la palestra comunale, ancora chiusa. Non è però nostro compito andare nel dettaglio delle azioni da intraprendere, ma sicuramente quello di segnalare e proporre.

MoVimento 5 Stelle Vetralla