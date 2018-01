Gambetti (Gruppo Tarquinia Nel Cuore): salviamo la nostra storia

Le Saline di Tarquinia non sono solo il suggestivo Borgo e le splendide vasche del sale, ma anche tanta Storia, la nostra Storia. Ecco perché il 29 dicembre 2017 abbiamo depositato in Comune la proposta di realizzazione di un Archivio Storico del Litorale da sviluppare proprio in un locale del Borgo, da trasporre anche in digitale; a tal proposito abbiamo anche giá iniziato il dialogo con l'associazione leader in Italia nel campo della diffusione e della produzione di conoscenza libera.



All'interno di questa proposta converge anche il già esistente archivio delle Saline, una realtá statale di grandissimo valore, poichè dalle informazioni in nostro possesso costituisce l'unico archivio inventariato sul tema, in Italia.

La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio ha operato su di esso un minuzioso lavoro mediante esperti di rilievo: si tratta di un importante Patrimonio che aspetta solo di essere consultato. Per questo lanciamo all'Amministrazione comunale l'appello ad occuparsi di questo gioiello, tenendo l'inventario presso l'Archivio storico comunale, permettendo cosí fisicamente all'archivio di rimanere al Borgo. La mancanza di interesse del Comune in tal senso, condizione che siamo certi non si verificherá, potrebbe far trovare chi di competenza costretto a dover necessariamente trasferire i beni all'Archivio di Stato di Viterbo, privando la nostra Tarquinia di un prezioso patrimonio.



Proponiamo di dedicare una presentazione a questo impegnativo lavoro ottimamente svolto dagli esperti della Soprintendenza, con una conferenza da tenersi in un luogo simbolico come il locale convegni delle Saline.

Salviamo la storia delle Saline... salviamo la storia di Tarquinia! Alessio Gambetti - Gruppo Tarquinia Nel Cuore