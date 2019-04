Capranica: Casa Nonna Anna, a Capranica la nuova struttura che accoglie minori in difficoltà Guarda tutti gli articoli di NOTIZIE UTILI 03-04-2019 03:04 Conto alla rovescia per il taglio del nastro, sabato 6 aprile a Capranica, di Casa Nonna Anna che accoglierà minori in difficoltà. La nuova struttura è l’ultima, in ordine di tempo, di quelle realizzate dall’associazione Radici, che da tre anni a questa parte, da quando cioè è stata costituita, continua a crescere e a fare del bene su tutto il territorio della provincia. Dopo la casa famiglia Lucia Mariti di Ronciglione ed il centro diurno L’Emile, ora è il momento di Casa Nonna Anna, donata dal presidente dell’omonima associazione, il dott. Paolo Giampietro, e dal proprietario, don Italo Giampietro, e realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Capranica ed il sindaco Pietro Nocchi. La Casa Famiglia, che rappresenterà un’istituzione di riferimento anche per i paesi limitrofi per quanto riguarda l’accoglienza di minori in difficoltà, fornirà aiuto e sostegno grazie ad una valida equipe di lavoro composta dalla responsabile d.ssa Anna Palombi, da diversi operatori e dalla psicologa d.ssa Marta Rapiti. Per ogni ragazzo sarà studiato ed applicato un progetto individuale comprensivo di un percorso scolastico e lavorativo, di volontariato, di incontri con il servizio sociale, laboratori e lavori di gruppo ed individuali con la psicoterapeuta della struttura. Il tutto finalizzato a favorire la massima inclusione sociale. Diverse le collaborazioni attivate, nel corso degli anni, dalla onlus Radici: Centro Giustizia Minorile per il Lazio Abruzzo e Molise, Comune di Roma, Comuni di Pomezia e Viterbo, Tribunale per i minorenni di Roma, Tribunale di Viterbo, Regione Lazio e diverse Asl. La Cooperativa infine, oltre a gestire i progetti di aiuto per i ragazzi in difficoltà, durante l'intero anno organizza una serie di eventi che vanno dalla Cena di Raccolta Fondi ai Borghi Medioevali di Ronciglione al Teatro Sociale fino alle manifestazioni di genere culturale e psico-sociale. L’appuntamento per il taglio del nastro della casa famiglia Casa Nonna Anna è per sabato 6 aprile alle 17 presso il tempio Romanico di San Francesco a Capranica. Seguirà rinfresco presso la struttura in via Giovanni XXIII n. 3. Info: 3395666984 (Stefano Ciucci) 333-5078175 (Anna Palombi) Clicca per Condividere questo articolo