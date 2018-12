Bagnoregio: A Bagnoregio una struttura residenziale per anziani provenienti da Germania e Cina Guarda tutti gli articoli di NOTIZIE UTILI 20-12-2018 09:12 Mercoledì 19 dicembre, un momento importante per l'intera comunità di Bagnoregio. Il professor Fabio Miraglia ha infatti aperto gli spazi, totalmente ristrutturati, della struttura adiacente a piazzale Biondini dove a breve sarà inaugurata una nuova struttura residenziale per anziani. L'occasione è stata fornita da un evento di benedizione di un meraviglioso presepe e di un crocifisso antico che è stato completamente ristrutturato Il progetto della struttura residenziale per anziani rimette in funzione uno spazio importante nel cuore del paese della Teverina, adiacente alla Casa della Salute, e che si candida a rappresentare un'eccellenza nel settore. “Si tratta di una realtà che difficilmente è ipotizzabile in altri luoghi – ha spiegato il professor Miraglia -. La vocazione di questo luogo è infatti quella di accogliere e ospitare pazienti stranieri, provenienti essenzialmente da Germani e Cina. Per il gruppo Giomi si tratta di una scommessa di livello, strategica e importante. Contiamo di offrire anche assistenza domiciliare ai cittadini di Bagnoregio che ne dovessero avere bisogno. I lavori sono stati ultimati e i primi pazienti arriveranno a breve. Questa residenza sposa la vocazione turistica di un territorio straordinario dal respiro sempre più internazionale”. Per il sindaco Francesco Bigiotti si tratta di un tassello importante, reso possibili dagli investimenti di privati, che continua e amplia la visione di crescita che il comune di Bagnoregio sta percorrendo da qualche anno. “Siamo entusiasti di questa residenza che punta a portare qui nella Teverina ospiti da altri Paesi del mondo. La bellezza e la tranquillità dei nostri luoghi sono un valore su cui è possibile investire e fare scommesse imprenditoriali che, ne sono convinto, si riveleranno vincenti. Ringrazio il professor Miraglia per la riqualificazione di una struttura che torna a essere centrale”. Clicca per Condividere questo articolo