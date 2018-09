Domenica 30 settembre la 13esima edizione della Maratonina Archeologica di Vulci

Tutto pronto per domenica 30 settembre alla 13esima edizione della “Maratonina archeologica di Vulci”, targata Polisportiva Montalto con il patrocinio di Montalto di Castro. Circa 300 iscritti gareggeranno su un percorso di 9 chilometri all’interno del parco naturalistico e archeologico. L’appuntamento è alle ore 9:00 per l’iscrizione, in seguito, alle ore 10:30, lo start della gara agonistica che vedrà la partecipazione di tanti atleti provenienti dal Lazio, dalle vicine Umbria e Toscana, ma anche dall’Abruzzo e dalla Lombardia. Prima della partenza della gara di 9 chilometri, largo spazio alla manifestazione dedicata ai bambini con percorsi a loro riservati (partenza alle 9:30). Alle ore 10:15 il via per gli iscritti alla camminata non competitiva e al Nordic walking tra gli scenari naturalistici del parco di Vulci. Al termine delle gare si svolgerà la premiazione delle rispettive categorie e dei bambini.