Cinema nelle biblioteche: nuovi appuntamenti a Capranica

Continua l’iniziativa che porta il Cinema d’Autore e Indipendente nei Comuni del SISC – Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell’Area Etrusco Cimina.

Le nuove date per il progetto “CINEMA NELLE BIBLIOTECHE DEI CIMINI” da segnare sul calendario prevedono:

• Sabato 15 Settembre 2018 alle ore 21:00 con il film “NON CI RESTA CHE PIANGERE” di Massimo Troisi e Roberto Benigni presso la Sala Nardini nel Comune di Capranica.

• Sabato 22 Settembre 2018 alle ore 21:00 con il film “LA GRANDE QUERCIA” di Paolo Bianchini presso la Sala Nardini nel Comune di Capranica.

“NON CI RESTA CHE PIANGERE” - 1984. Saverio, un maestro elementare, e Mario, un bidello, imboccano con la macchina una strada secondaria per evitare l’attesa di un passaggio a livello quando accade l’impensabile: un’improvvisa tempesta li porta indietro nel tempo fino al 1492. Dopo lo sgomento e la paura iniziali, Mario s’invaghisce della dolce Pia mentre Saverio pensa che la cosa più giusta da fare sia correre a Palos per fermare Cristoforo Colombo, impedendogli così di scoprire le Americhe.

“LA GRANDE QUERCIA” - La seconda guerra mondiale è in corso e a Roma si teme per la vita della popolazione. Così, Vincenzo lascia la città con la moglie e i figli, per raggiungere l’abitazione del padre in campagna. Per i bambini l’arrivo a destinazione è una festa: possono finalmente rivedere il nonno, un uomo apparentemente burbero, ma in realtà molto simpatico. La vita semplice di paese scandisce le giornate trascorse dalla famiglia Buratti. Dei terribili avvenimenti che accadono nella capitale, in paese giunge soltanto l’eco. Il fragore dei bombardamenti è lontano. La guerra è vissuta dai bambini protagonisti come una giocosa avventura. Ma il precipitare degli eventi storici li condurrà al duro confronto con la realtà.

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, con il Patrocinio della Regione Lazio (Progetto finanziato con L.R. 26/2009 – Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei Sistemi di Servizi Culturali) e la partecipazione dei Comuni di Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Barbarano Romano, Civita Castellana e del Museo della Ceramica di Viterbo.

Comunità Montana dei Cimini

L’iniziativa sviluppata dall’Associazione Arca e dalla Kinema Association, coinvolgerà biblioteche e servizi culturali dei sedici comuni e darà la possibilità al pubblico di assistere per la prima volta a 50 proiezioni totalmente gratuite di film indipendenti e d’autore.

I film indipendenti scelti con molta cura, daranno la possibilità al pubblico di vedere qualcosa che normalmente non si trova in Tv o nella grande distribuzione.

I film classici, scelti per l’appartenenza ai luoghi, completeranno l’esperienza.

Per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/Cinemanellebibliotechedeicimini/

https://www.facebook.com/events/187278878620348/

https://www.facebook.com/events/2086965101633611/

CONTATTI

Tel. (+39) 366 1289196 - (+39) 388 9352952

cinemabibliotechecmc@gmail.com

www.cinemanellebibliotechedeicimini.com