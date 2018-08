Il calendario delle premiazioni, i finalisti e le opere alla ribalta del Premio Culturale ArgenPic 2018

Ecco il Calendario di tutte le Premiazione di ArgenPic 2018 che avranno luogo dopo ferragosto nell'Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido con inizio alle ore 18,00: Giovedì 16 Cerimonia di Premiazione per le Sezioni Giornalismo - Poesia - Racconti - Libri inediti, Premio Scrivere Donna. Venerdì 17 sarà la volta della Sezione Libri Editi. Sabato 18 Cerimonia per le Sezioni Fotografia e Vignette. Sabato 25 premiazione dei vincitori della Sezione Cortometraggi. Per Giovedì 23 è, invece, prevista al Cinema Etrusco di Tarquinia (evento promosso dalla DG Cinema & Consulting e Gérôme Bourdezeau) la presentazione e proiezione in anteprima dei cortometraggi finalisti presentati al Premio Culturale ArgenPic 2018 che saranno premiati, sulla base del responso della Giuria Tecnica, appunto Sabato 25 nell'Area Eventi della Pineta Avad di Tarquinia Lido. Nel corso dell'evento gli spettatori presenti in sala al Cinema Etrusco potranno votare per l'assegnazione del Premio del Pubblico. Il Complesso delle Manifestazioni di ArgenPic sono Patrocinate dal Comune e dall'Università Agraria di Tarquinia e dall'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio). Questi gli autori, i registi, gli attori, i poeti, i disegnatori, i fotografi, i film e le opere finaliste del III Premio Culturale ArgenPic 2018: Premio Speciale della Giuria ArgenPic Scrivere Donna “Daniela Marrozzi” a Francesca Napoli con “Otto settembre: quelle scarpe sanno (A mio padre)” Premio ArgenPic alla Carriera a Gianfranco Tartaglia (Passepartout), Genio della Satira Piccante. Premio Speciale Delegazione ArgenPic a Ugo Ardini per la divulgazione della Cultura del Peperoncino Sezione Giornalismo: Carlo Canna con i “Mostri d’Italia. Tracce di draghi tra insoliti resti e abili falsificazioni” e “La Storia della Sambuca Molinari”. Paola Cimmino alias Gamy Moore con “Ardere e ardir d’amore”. Sezione Libri inediti: Alberto Mazzega con “I fratelli Proietti”, Antonio Suraci con “Al bar della pace” e Maria Grazia Di Mario con “La donna senza testa” Sezione Libri editi: Roberto Crociani con “Zampa di capra” (Albatros), Paolo Jorio e Rossella Vodret con “Il mistero dell’angelo perduto” (Skira), Annalisa Venditti con “Il giorno dell’assoluzione (Dei Merangoli Editore), Claudio Crepaldi con Perché? (CTL Editore), Fabio Clerici con Quel grattacielo nel bosco (Tracce Per La Meta Edizioni), Stefano Girardi con “La Porta segreta - Alphonius il Rasenna” (Bibliotheka Edizioni), Antonella Calvani con Rosso Gardenia (Edizioni Leucotea) e Marco Cibecchini con “Oltre la scelta” (Edizioni Youcanprint). Sezione Racconti Inediti: Andrés Norberto Baodoino con “Amore appassionato”, Rita D’Andrea con “Il braccialetto di corallo”, Gianfranco Carpine con “Dalla corrispondenza segreta di una nobildonna inglese, casualmente ritrovata in un antico baule, in soffitta”, Ugo Ardini con “I cuccioli del cane piumato”. Sezione Poesia Inedita: Silvana Cenciarelli con “L’ultimo lupo”, Luca Sborzacchi con “Il sogno santo”, Antonella Calvani con “ ‘A sposina “, Cesare Aloisi con “Io sono”, Antonio Torino con “Resilienza di un angelo”, Isabel Arrebato con Tarquinia Sezione Fotografia: Alberto Cappellacci con “Aglio, olio e peperoncino”, Raffaele Ballirano con “Fire Juggler”, Massimiliano Brizi con “Coccole piccanti”, Daniele Cristina Rosa Ferrari Serejo con “Desiderio”. Sezione Cortometraggi: Francesco Colangelo con “La decima onda”, “Sogni a orologeria” e “Once (in my life)”, Paolo Budassi con “Senza occhi, mani e bocca”, Annalisa Venditti con La voce di San Gerardo e per i Premi Speciali Beppe Gallo, Philippe Boa, Valeria Solarino, Giorgio Colangeli. Sezione Vignette: Enrico Biondi con “Piccante bruciore”, Simone Togneri con “Riflessioni”, Leo Magliacano con “Social”, Gabriele Nicosia con “Le solite scuse”, Simone Previti con Spice Odyssey (Odissea della spezia).