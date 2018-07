Cinema nelle biblioteche dei Cimini a Ronciglione

Il 20, 21 e 22 luglio la piazzetta di S. Andrea, nel Borgo medievale di Ronciglione, ospiterà tre giorni di proiezioni gratuite e di dibattiti. Il progetto “Cinema nelle biblioteche dei Cimini”, promosso dalla Comunità Montana dei Cimini e finanziato dalla Regione Lazio, gode del patrocinio del Comune di Ronciglione e della collaborazione della biblioteca comunale “Romolo Bellatreccia”.

Si inizia il 20 luglio, alle 21.30, con la proiezione di “5 poveri in automobile”, un film del ‘52 girato in parte a Ronciglione, per la regia di Mario Mattioli, con Eduardo de Filippo, Walter Chiari, Aldo Fabrizi e Titina De Filippo. Una scintillante fuoriserie è il premio vinto da quattro poveracci che hanno diviso la spesa d'acquisto del biglietto di una lotteria. Prima di essere venduta, l'automobile viene usata a turno dagli improvvisati soci per risolvere alcune situazioni, sentimentali e pratiche, che ognuno di loro aveva in sospeso. Le vicende non si svolgono esattamente come i quattro avevano sperato, ma il lieto fine è assicurato dal ricavato della vendita dell'automobile.

Seguirà un dibattito sul film e sul cinema che vedrà presenti l'assessore Chiodi, il produttore cinematografico Antonio De Feo e la regista Chiara De Marchis.





Nei giorni del 21 e 22 luglio si terrà l’omaggio al regista Tonino Zangardi con la proiezione e dibattito dei suoi film. “L’Esigenza di unirmi ogni volta con te”, sabato 21 alle ore 21.30, è la storia di Giuliana, commessa in un supermercato non per necessità ma per uscire ogni giorno di casa, essendo sposata a Martino, un "mago del fotovoltaico" di origine francese che passa le sere al computer e rifugge l'intimità coniugale. Vivono a Tricase, in Puglia, e conducono un'esistenza priva di sorprese, finché la sorpresa per Giuliana arriva nella persona di Leonardo, un poliziotto che sorveglia il fabbricato dove lei lavora. Quando due rapinatori cercano di svaligiare il supermercato Leonardo interviene e, di fatto, salva la vita di Giuliana, anche in senso metaforico: dalla calma piatta della sua quotidianità la donna infatti vede riemergere il proprio istinto vitale, e in breve tempo le sue resistenze alla passione dell'uomo si sciolgono al sole pugliese.

“Quando corre Nuvolari”, domenica 22 sempre alle 21.30, con la presentazione dell’attore Alessando Haber e del regista Dario Germani. Tazio Nuvolari è stato il più grande pilota automobilistico del '900. La sua vita è stata una continua sfida con la morte. Ma è con la 1000 miglia del 1948 che Tazio diventa il mito degli italiani. Oltre cinquantenne, conduce la gara in testa fino a pochi chilometri dal traguardo, tradito dalla sua Ferrari 166 SC che lo abbandona definitivamente dopo aver perso il cofano del motore a Gualdo Tadino. E proprio da questo prezioso oggetto recuperato a suo tempo da un bambino, e nascosto per anni nel casolare di quel che è diventato il nonno Mario, che inizia la storia. Nel viaggio verso Mantova per riportare il cofano nella città dove il campione è vissuto fino alla sua morte, Mario racconta a suo nipote la grande storia di Tazio Nuvolari.

L'ingresso è libero.





“Un progetto a cui il Comune di Ronciglione tiene particolarmente – spiega l’assessore alle Politiche Culturali, Massimo Chiodi - che porta con sé qualità e spunti di riflessione. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura e far conoscere le attività della nostra biblioteca attraverso l’arte cinematografica; e questa tre giorni di proiezioni saranno un’ottima occasione per sensibilizzare i cittadini e per dibattere, insieme ad addetti ai lavori, sulla possibilità di rendere Ronciglione meta delle produzioni cinematografiche, come avvenuto spesso in passato. Un bacino privilegiato per gli scenari che offre, che possa garantire alle produzioni con l’istituzione di una Film Commission, in grado di snellire tutti i processi burocratici e gestionali. Ringrazio gli organizzatori della manifestazione e la nostra istituzione comunale biblioteca, un centro culturale sempre più importante per la comunità di Ronciglione”.