Per la rassegna “A teatro in famiglia” è la volta della poesia del circo contemporaneo. Il 4 febbraio alle ore 18:00 Circo El Grito presenta Johann Sebastian Circus, uno spettacolo onirico e visionario, risultato di una ricerca durata tre anni sul rapporto tra circo e musica che ha visto il suo sviluppo attraverso un esperimento di laboratorio ambulante nelle maggiori piazze d’Europa. Bach, protagonista dello spettacolo, è tornato nell’epoca contemporanea e cerca di adeguarsi alla nuova musica, obbligando a numeri strambi i suoi musicisti e i danzatori. Fra di loro c’è un clown che cerca l’equilibrio in una vita stonata, un fragile punto d’incontro fra la musica di dentro e quella di fuori che troverà con un violino. E poi una giovane e timida danzatrice che con piccoli saltelli ricorderà di saper ballare. Ma il ballo è sogno, allora immagina di poter volare e danzare nell’aria follemente. Una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista prendono per mano il pubblico e lo accompagnano nella loro quotidianità, nei loro ricordi, nelle loro fantasie. Spettacolo adatto a tutta la famiglia, in Johann Sebastian Circus il carattere multidisciplinare del circo contemporaneo, con le sue danze, giocolerie ed acrobazie, incontra il potere della musica. Circo El Grito è una delle due compagnie italiane di circo contemporaneo riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la sua qualità artistica. La rassegna A teatro in famiglia è promossa da ATCL Lazio in collaborazione con il Comune di Viterbo. Di: Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini Con: Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani In collaborazione con: Andres Tato Bolognini Creazione Luci: Marco Oliani Adattamento Luci: Domenico De Vita Sostenuto da: MiBACT Direzione Generale Spettacolo dal vivo, Regione Marche Assessorato alla Cultura Produzione: Circo El Grito Co-produzione: Fondazione Pergolesi Spontini Età: dai 3 anni Lo spettacolo sarà preceduto da “Libri in scena - Percorso di letture nel foyer” a cura di Librimmaginari, progetto di Arci Comitato Viterbo volto alla promozione della lettura e del libro illustrato di qualità. Libri in scena, parte di questo percorso, sarà tenuto dall’Associazione Culturale La Metaphora con Marcella Brancaforte, Saskia Menting e Augusto Terenzi. Prima di ogni rappresentazione verrà allestito un angolo dedicato alla lettura. L’appuntamento con “Libri in scena” è in foyer alle 16:45, aperto ai bambini e ai genitori. Costo dei biglietti Bambini 5 € Intero 10 € + 1 € di prevendita Ridotto 8 € + 1 € di prevendita Il botteghino del Teatro dell’Unione è aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, negli orari 10-13 e 15-19. Contatti: Tel.: 3889506826 teatrounioneviterbo@gmail.com www.teatrounioneviterbo.it Facebook Teatro dell'Unione Twitter @teatrounione Instagram @teatrounione