Daniela Pierri entra in SuperAbile

La 36enne atleta pugliese di nascita, con un passaggio a Udine “per studio ed amore”ma ormai toscana di adozione, sarà la 12esima testimonial del progetto fondato dal consigliere comunale Alfredo Boldorini, con il prezioso apporto di Alessandra Mosci, presidente dell’associazione Etruschi di tiro con l’arco (da sempre sensibile alle tematiche dell’inclusione) e Fortunata Scarponi, affermata fotografa della Tuscia. Daniela Pierri, nata con una malformazione congenita, senza la gamba destra (ed anche con una ipoplasia congenita con malformazioni delle dita, sempre alla mano destra), atleta di spicco del panorama nazionale, è in corsa per staccare il pass per le paralimpiadi di Tokio 2020. “E’ stato un colpo di fulmine – dice la 36enne nativa di Grottaglie -. Da piccola mi piaceva l’atletica, vedevo le Olimpiadi in tivù. Il mio idolo era Fiona May”. La svolta quattro anni fa. “Un giorno – ricorda Pierri – mi guardai allo specchio e non avevo più il sorriso ma solo 20 chili in più. Da quel momento ho dato un altro taglio alla mia vita ed ho cominciato a frequentare le piste di atletica. Corsa e salto sono le mie specialità. Negli ultimi anni ho intensificato gli allenamenti. Il mio obiettivo è Tokio 2020. Ce la metterò tutta per centrale la qualificazione”. Ma negli obiettivi di Daniela Pierri non c’è solo l’atletica. “Ringrazio Alfredo Boldorini – puntualizza – per avermi coinvolta in questo progetto. A dire il vero – aggiunge – mi ha anticipato in quanto, dopo il trasferimento a Pontedera per gli impegni sportivi e dopo averli presentati anche in quelle di Udine, volevo portare questi messaggi anche nelle scuole della cittadina toscana. Avevo già preso contatti con Matteo Franconi, assessore allo sport. Sono onorata di portare il mio messaggio ai ragazzi delle scuole toscane. Mi fa molto piacere aderire al progetto SuperAbile”. “L’ingresso di Daniela Pierri in SuperAbile – afferma Alfredo Boldorini – da un lato arricchisce il nostro format e dall’altro consente agli studenti di avere a disposizione un’altra esperienza di vita, di riscatto, di rinascita. Per otto anni impegnata nelle scuole, con all’attivo un titolo italiano nel salto in lungo (2,95) e argento nei 60 metri (11,57), Daniela rappresenta davvero un’eccellenza, un grande testimonial su come non mollare mai davanti alle avversità della vita. Ed anzi, trovare spunto per ripartire da queste più motivati che mai. Siamo veramente onorati di averla con noi in squadra e la ringrazio per essersi messa a disposizione del nostro progetto”. Progetto SuperAbile