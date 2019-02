Montalto di Castro: Consegnati ai cittadini gli attestati di primo soccorso Guarda tutti gli articoli di CURIOSITA' 02-02-2019 12:02 Sono stati consegnati ieri gli attestati al corso Pblsd (Primo soccorso pediatrico-adulto con uso del defibrillatore e disostruzione delle vie aeree), organizzato dal Comune e rivolto ai cittadini residenti di Montalto di Castro. La consegna è avvenuta nella sala consiliare del palazzo comunale, alla presenza del vicesindaco Luca Benni, del delegato alla sanità Fabio Valentini e della delegata al Volontariato Ornella Stefanelli. Il corso ha interessato 153 iscritti che hanno appreso le manovre di disostruzione delle vie aeree e l’uso del defibrillatore semiautomatico. Strumento, questo, installato dall’amministrazione comunale nelle aree pubbliche aperte del territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana. In sala consiliare, dopo un breve saluto del vicesindaco Benni, hanno preso la parola ringraziando i presenti del lavoro svolto Gian Paolo Calisti, Massimo Pannacci e Andrea Baiocco, gli istruttori che hanno formato i cittadini nei corsi programmati da novembre 2018 a fine gennaio scorso. «È stato un interessantissimo progetto al quale l'amministrazione comunale ha creduto fin da subito - ha detto il delegato alla Sanità Fabio Valentini -. Abbiamo oggi sul nostro territorio persone formate che, in caso ce ne fosse bisogno, sono a conoscenza delle tecniche di primo soccorso offrendo così la possibilità di salvare vite umane. Ringrazio i cittadini per averci creduto insieme a noi, il responsabile formatore Gian Paolo Calisti dell'Asd “Formazione e Promozione Sport” e gli istruttori che hanno offerto il loro contributo al progetto». Alla consegna degli attestati era presente anche il titolare della delegazione di spiaggia Guardia Costiera Fabio Tasca, che ha espresso la volontà di portare l'iniziativa a conoscenza del Direttore Marittimo del Lazio. «Fare un lavoro di prevenzione sul territorio è fondamentale – ha dichiarato l’istruttore Gian Paolo Calisti –. L’amministrazione comunale e i cittadini di Montalto hanno saputo rispondere con grande determinazione nell'interesse della collettività». Al termine dell’incontro ai partecipanti è stato consegnato un attestato valido a norma di legge e riconosciuto dalla Regione Lazio. Clicca per Condividere questo articolo