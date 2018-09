Pratogiardino nella Rete delle dimore storiche della Regione Lazio, il sindaco Arena ringrazia Raffaela Saraconi

"L'amministrazione comunale terrà conto della grande opportunità derivante dal riconoscimento di Pratogiardino come dimora storica della Regione Lazio". Lo afferma il sindaco Giovanni Maria Arena che raccoglie l'invito-appello di Raffaela Saraconi, assessore al verde pubblico con la precedente amministrazione, che ha avviato e portato a compimento la procedura per l'ottenimento del prestigioso riconoscimento del parco comunale viterbese. "A nome della città di Viterbo ringrazio l'architetto Saraconi - ha aggiunto il sindaco Arena -: è nostra intenzione organizzare e promuovere una serie di iniziative tese alla rinascita e alla riqualificazione di Pratogiardino. L'inserimento del parco nella Rete delle dimore storiche della Regione Lazio rafforza concretamente tutte quelle azioni di promozione che andremo a fare per il rilancio di Pratogiardino. Un sincero grazie - conclude Arena rivolgendosi ancora a Saraconi - per aver contribuito alla valorizzazione del nostro parco comunale".