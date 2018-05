Montalto di Castro: Inaugurati al lido i nuovi uffici della Guardia costiera e della Polizia locale Guarda tutti gli articoli di CURIOSITA' 16-05-2018 12:05 Questa mattina l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha inaugurato i nuovi locali ristrutturati per le attività della Guardia Costiera. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Sergio Caci, il vicesindaco Luca Benni, gli assessori Giovanni Corona e Silvia Nardi, il consigliere Rita Goddi e il presidente del Consiglio comunale Fabio Valentini, oltre il direttore marittimo della Regione Lazio e comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia C.V.

(CP) Vincenzo Leone, il comandante della delegazione di spiaggia di Montalto Alessandro Lamberto, e quello della Polizia Locale Adalgiso Ricci. I lavori hanno interessato l’installazione di nuovi infissi a porte e finestre, l’imbiancatura dei muri, l’adeguamento dell’impianto elettrico e nuovi alloggi per il comandante della Capitaneria di Porto e dei militari in servizio.



«Questi nuovi lavori - commenta l’assessore al patrimonio Giovanni Corona - serviranno a dare maggiore sicurezza e lustro per la stagione estiva alla marina. Infatti, oltre al potenziamento e ampliamento dei locali a servizio della Guardia Costiera, che sarà dotata anche di foresteria, la realizzazione di una nuova ulteriore sede ci permetterà di avere una doppia postazione distaccata di Polizia locale e Protezione civile che sarà a disposizione dei cittadini per qualsiasi evenienza».



«Ringrazio la Guardia Costiera nelle figure del comandante Vincenzo Leone e del comandante Lamberto Alessandro della delegazione di spiaggia di Montalto - aggiunge il sindaco Sergio Caci - per la collaborazione e la vicinanza dimostrata negli anni. La presenza della Capitaneria di Porto sul nostro territorio è sicuramente un valore aggiunto per la comunità».