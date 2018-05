Premio al professor Valentini dell’Università degli Studi della Tuscia

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia delle Scienze detta dei XL (dei quaranta), presso la biblioteca dell’Accademia di Villa Torlonia a Roma, il professor Riccardo Valentini dell’Università degli Studi della Tuscia è stato insignito della Medaglia per le scienze fisiche e naturali. L’Accademia delle Scienze raccoglie i più importanti scienziati italiani e internazionali dall’anno della fondazione nel 1782. Per quanto riguarda i soci internazionali, durante due secoli, si sono succeduti ben 174 scienziati di tutto il mondo che rappresentano i nomi più prestigiosi della scienza mondiale. Si tratta di un importante riconoscimento alla carriera scientifica di Valentini ma soprattutto un altro significativo traguardo per l’Unitus nel suo complesso che dimostra ancora una volta di avere tanti docenti eccellenti che rendono l’ateneo uno dei più prestigiosi del panorama nazionale. Lo dimostra anche il successo ottenuto con i fondi premiali del MIUR per i dipartimenti di eccellenza e con altre misure di natura competitiva nelle quali l’ateneo di recente ha conseguito risultati importanti.