L’iniziativa del Gruppo Gedi sull’Italia delle slot, sta riscuotendo una grande eco, a livello mediatico, visto che coinvolge e analizza il dato di tutti i comuni italiani, relativi ai dati del 2016 e dell’anno precedente effettuati da Dataninja, società che si occupa appunto di datajournalism, e quindi di analisi e creazione di dati statistici. Per quanto riguarda la regione Lazio, il panorama è abbastanza evidente: è una delle regioni dove, a livello di slot machine si è giocato maggiormente nel corso del biennio 2015-2016. Come molti sapranno per slot machine fisiche si intende quel tipo di macchinette AWP e VLT, che sono presenti sul territorio e vengono gestiste dalla Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Sono due differenti sistemi il cui principio è però abbastanza simile, e nonostante la differenza tecnologica, il fine ultimo è sempre lo stesso: quello dell’attività video-ludica. Passando ai dati nel 2016 a Viterbo la spesa pro-capite relativa al gioco delle slot machine è stata di 1195 euro, tenendo presente di una popolazione di 67.488 abitanti con un reddito pro-capite pari a 19.508€.

Il dato è leggermente in crescita rispetto all’anno precedente, ma di pochi euro. Rispetto alla media nazionale, Viterbo rientra assieme a tutta la regione Lazio, tra i comuni dove si è giocato mediamente di più nel corso del 2016. Il dato in effetti se paragonato agli altri capoluoghi come Latina e Rieti, è abbastanza nella media, dato che a Latina si gioca di più, mentre a Rieti di meno. Niente a che vedere però con Frosinone, che con 1776 euro spesi nel corso del 2016 è il capoluogo dove si è giocato maggiormente, nonostante il dato sia più basso rispetto al 2015, quando venivano superati i 2.000 euro pro-capite. Ciò nonostante i quattro comuni capoluogo sono risultati meno virtuosi, rispetto a Roma, dove si gioca di meno, in proporzione. Nella scala di valore la virtuosità di un comune è calcolata in base al livello più basso di slot machine presenti sul territorio. Per farci un’idea, nel comune di Roma sono presenti oltre 17mila apparecchi, a loro volta suddivisi in video lottery e AWP. E’ un numero davvero importante, anche se resta proporzionale agli abitanti della Capitale.

A livello regionale, il Lazio si colloca al secondo posto dopo la Lombardia, che ha il primato assoluto, ma davanti ad altre realtà come Veneto, Emilia Romagna e Campania, regioni dove tradizionalmente si gioca tanto. Ovviamente questo è un dato assolutamente parziale, che non deve essere associato alle altre realtà di gioco come le scommesse sportive, le lotterie varie, i Gratta & Vinci o i Win for life. Serve però da dato analitico al fine di una considerazione che deve essere fatta circa la diffusione e il proliferare delle slot machine terrestri, che nel nostro Paese sono ormai una realtà sempre più presente e ramificata sul territorio. Riguardano in effetti realtà di ogni tipo, dal piccolo comune al grande centro urbano, senza alcuna distinzione. Differente invece il discorso relativo al gioco online dei casinò che a loro volta con le slot online rappresentano un mercato parallelo, seppur di nicchia rispetto a quello delle slot machine fisiche presenti sul territorio nazionale.