Arrestato 41enne per spaccio di droga

Nascondeva 22 gr di cocaina in tasca, ma è stato intercettato e tratto in arresto dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Viterbo. L’episodio si è verificato nell’ambito di mirati servizi di P.G. volti a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nella zona centrale del capoluogo, quando la Squadra Mobile della Questura ha realizzato un’attività di polizia che ha interessato un italiano di 41 anni. In particolare, veniva predisposto un servizio di osservazione nei pressi di Via Marconi a seguito del quale i poliziotti della Sezione Antidroga notavano un ragazzo in atteggiamento sospetto. Lo stesso, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di bel quattro ovuli di cocaina occultati all’interno di un pacchetto di fazzolettini di carta. L’uomo veniva, quindi, condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso del processo per direttissima tenutosi il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto. Permane altissima l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile volta a stroncare il triste fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente tra i giovani viterbesi.