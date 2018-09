Denunciato un 50enne a Valentano per coltivazione di marijuana

I carabinieri di Valentano, da qualche tempo lo tenevano sotto osservazione, e monitoravano i movimenti soprattutto degli orari in cui un cittadino italiano di circa 50 anni si recava in giardino per annaffiare e controllare la coltivazione, e insospettiti hanno voluto fare approfondimenti investigativi, decidendo in fine una volta raccolto sufficienti indizi di volerci vedere chiaro e perquisire l’ abitazione osservata; effettivamente una volta in giardino si sono trovati di fronte ad una coltivazione di 2 piante di marijuana alte oltre 170 cm ; al chè l’ uomo è stato denunciato per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, e le due piante estirpate e sottoposte a sequestro penale.