Polstrada: quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e uso di droga

Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso fine-settimana, hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono scaturiti da attività di controllo su strada effettuata tramite l’utilizzo dei precursori, dell’etilometro e del drug-test, nonché da accertamenti medico-sanitari disposti dai poliziotti a seguito di sinistri stradali. Le analisi non hanno lasciato spazio ad errori: presenza di sostanze proibite in soggetti che si erano posti alla guida di un autoveicolo, cagionando un incidente. I dispositivi previsti nel periodo estivo, in attuazione del piano regionale di prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, hanno consentito di effettuare una serie di verifiche da parte degli equipaggi della Polstrada sulle principali direttrici dell’Alto Lazio: 2 carte di circolazione sono state ritirate per un totale di 100 punti-patente decurtati; 36 i soccorsi prestati; 40 le infrazioni al Codice della Strada rilevate. A tali verifiche, si sono affiancati 2 interventi per la rilevazione di incidenti stradali, con lesioni che hanno visto coinvolte 2 persone ferite in maniera lieve. La sicurezza di tutti i soggetti che utilizzano le strade rappresenta un obiettivo primario per la Polizia Stradale.