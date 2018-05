Scoperta truffa online: due persone denuciate dai carabinieri di Farnese

I carabinieri della stazione di Farnese, nella mattinata odierna, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo, due cittadini italiani, di origini napoletane, un uomo di 27 anni e una donna di 22 anni; L’ attività investigativa è nata a seguito di una denuncia di un cittadino di Farnese ,un’ uomo di 58 anni, che è stato truffato dai due denunciati; la persona truffata, voleva comprare on line, un drone modello Phantom 3, del costo di centinaia di euro, e aveva versato anticipatamente 250 euro, in attesa del saldo che sarebbe avvenuto alla consegna a Farnese. La consegna non è mai avvenuta, poiché il sito non era autorizzato e non aveva il drone in disponibilità; quindi la denuncia e le indagini che hanno portato all’ individuazione dei due truffatori.