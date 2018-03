Rubati 7.000 euro dai parcometri di Siena: arrestati 3 uomini a Tarquinia

Sono stati fermati per un normale controllo dai carabinieri della stazione di Tarquinia, che hanno ritenuto il loro atteggiamento da subito sospetto e insofferente; al che hanno iniziato a perquisire l’autovettura unitamente ai carabinieri della radiomobile di Tuscania giunti a dare supporto e, nonostante la perquisizione fosse risultata negativa, l’atteggiamento dei tre cittadini rumeni di 30, 39, e 42 anni continuava a non convincere i carabinieri, che hanno deciso unitamente al comandante di stazione di approfondire la perquisizione smontando letteralmente l’autovettura; infatti dentro il vano motore, nei filtri dell’aria e nel vano del motorino dei tergicristallo, hanno trovato occultate 7000 euro in banconote di piccolo taglio. Immediatamente sono iniziati i riscontri allertando i comandi provinciali limitrofi per capire chi avesse subito il furto, che ad intuito del comandante di stazione di Tarquinia doveva essere avvenuto da qualche macchinetta per soldi.

In effetti dal comando provinciale dei carabinieri di Siena si apprendeva che poche ore prima erano state oggetto di furto le macchinette dei parcometri di piazza san Francesco.

Immediatamente è scattato l’ arresto per i tre ladri e sono stati ristretti nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Tuscania a disposizione della Procura della repubblica di Civitavecchia.

L’ intera refurtiva è stata recuperata e restituita.