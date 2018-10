Al via il XVII Torneo degli arbitri e classificatori di Baseball e Softball a Montefiascone e Viterbo

Tutto pronto a Viterbo e Montefiascone per il XVII Torneo Nazionale degli Ufficiali di Gara di Baseball e Softball.

Come ogni anno, al termine delle attività di campionato, gli arbitri di tutta Italia si ritrovano per giocare, divisi per delegazioni regionali, un torneo ambito e molto competitivo.

Le società dei Rams Viterbo e del Montefiascone Baseball ospitano circa 200 arbitri impegnati sui rispettivi campi nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 Ottobre.

Nel pomeriggio di venerdì 19 Ottobre si terrà la Cerimonia di inaugurazione del Torneo presso la Cantina Sociale di Montefiascone.

I giocatori della squadre locali saranno coinvolti nel torneo ricoprendo un ruolo anomalo: quello di arbitro delle varie partite in programma, mentre i ragazzi delle squadre giovanili e i bambini del Minibaseball affiancheranno le varie delegazioni nel ruolo di "batboy".

Domenica nel primo pomeriggio è prevista la Cerimonia di chiusura e premiazione con passaggio del testimone alla Puglia, che nell'autunno 2019 ospiterà il XVIII Torneo UDG.

Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini e l'assessore allo Sport Paolo Manzi hanno accolto con grande entusiasmo questo evento, fortemente voluto dal presidente provinciale degli arbitri, Fabio Pucci, affiancato dagli amici e colleghi Luca e Carlo Morini e Tony Negro, grazie al cui lavoro Montefiascone e Viterbo saranno visitate da persone provenienti da ogni regione d'Italia unite dalla passione per lo sport del Baseball. Alessia Satta